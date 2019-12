POL-NB: PKW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mit seinem Fahrzeug

Neubrandenburg (ots) -



Am 03.12.2019 gegen 21:00 Uhr kam es auf der K37 zwischen den

Ortschaften Ihlenfeld und Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei befuhr der 30-jährige Fahrer eines PKW VW Polo die K37 aus

Richtung Ihlenfeld kommend in Richtung Neubrandenburg. Nach einer

Rechtskurve verlor er auf Grund von den Straßenverhältnissen

(Glätte) nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein

Fahrzeug und kam aus diesem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier überschlug sich der Pkw mindestens einmal und kam danach in

entgegengesetzter Fahrtrichtung teils auf der Fahrbahn, teils auf der

Bankette wieder zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem

Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung ins

Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit

und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000,-EUR.



