POL-NB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 03.12.2019 kam es in der Robert-Koch-Straße 44 in 17036

Neubrandenburg zu einem Wohnungseinbruch. Die 73-jährige Mieterin

einer Wohnung im Erdgeschoss verließ gegen 16:10 Uhr ihre Wohnung.

Als sie gegen 20:40 Uhr zurückkam musste sie feststellen, dass

unbekannte Täter über den Balkon gewaltsam in ihre Wohnung

eingedrungen waren. In der Wohnung durchsuchten sie alles und

entwendeten schließlich Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Anschließend flüchteten sie wieder über den Balkon aus der Wohnung.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben

werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der

Telefonnummer 0395-55825224, in jeder anderen Polizeidienststelle

oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de

zu melden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4457975

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell