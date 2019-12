POL-ANK: Diverse PKW-Aufbrüche im Landkreis Vorpommern-Greifswald - Polizei stellt Täter auf frischer Tat

Heringsdorf (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.12.2019) haben zwei

Diebe im Pasker Weg in der Stadt Usedom einen Transporter Citroen aufgebrochen

und Elektrowerkzeug im Wert von 8.000 Euro entwendet. Dank eines Bürgerhinweises

wurde die Polizei zeitnah verständigt und konnte die beiden polnischen Täter im

Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nahe der Ortschaft Voßberg feststellen. Als die

25- und 39-jährigen Männer aus Polen den Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem

Blaulicht und Haltesignal ´Stopp Polizei´ bemerkten, versuchten sie mit hoher

Geschwindigkeit in Richtung Zecheriner Brücke zu flüchten. Dennoch gelang es den

Beamten, die Verfolgung des flüchtigen Fahrzeuges aufzunehmen und Sichtkontakt

herzustellen. Wenig später bog das flüchtige Fahrzeug von der Bundesstraße 110

nach links in Richtung Gneventhin ab und fuhr in der Ortschaft in eine Sackgasse

sowie gegen mehrere Feldsteine, weshalb das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die

polnischen Insassen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und unverletzt zum

Polizeirevier Heringsdorf verbracht.



In den Monaten November und Dezember 2019 kam es im Landkreis

Vorpommern-Greifswald immer wieder zu Aufbrüchen von Fahrzeugen, wobei es die

Diebe fast ausschließlich auf Elektrowerkzeug abgesehen hatten. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.



Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass die beiden

Männer nicht nur für diese Tat, sondern auch für mehr als 20 weitere

PKW-Aufbrüche im Landkreis infrage kommen. Die anderen Fälle haben sich vor

allem auf der Insel Usedom (Stadt Usedom, Kaiserbäder, Garz, Kölpinsee), aber

auch vereinzelt im Raum Pasewalk ereignet. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde

die vorläufige Festnahme der beiden polnischen Täter am gestrigen Montag nach

Weisung des zuständigen Staatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Stralsund

aufgehoben und die Männer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die

Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



