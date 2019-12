POL-HWI: LKW auf der A20 bei Wismar umgekippt

Wismar (ots) - Heute Morgen kurz vor 08:00 Uhr ereignete sich auf der A20

zwischen den Anschlussstellen Wismar Mitte und Kreuz Wismar ein Verkehrsunfall.



Entgegen der ersten Erkenntnisse am heutigen Morgen, wonach der Fahrer aufgrund

der glatten Fahrbahn verunglückt sei, verlor der 49-jährige LKW-Fahrer aufgrund

eines geplatzten Reifens die Lenkgewalt über sein Fahrzeug. Aufgrund dessen kam

das Gefährt nach links von der Fahrbahn ab, fuhr dort in die Mittelschutzplanke

und kippte auf die linke Seite. Der Fahrer wurde hierbei verletzt, konnte sein

Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Rettungskräfte brachten den Mann ins

Klinikum.



Der entstandene Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Bis zum Abschluss

der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bleiben die Überholspuren gesperrt. Die

zuständige Autobahnmeisterei Upahl wurde informiert.



