POL-NB: Diebstahl eines Audi Q7 Quattro in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 29.11.2019 zum 02.12.2019 wurde vom

Gelände eines Autohauses in der Straße Am Eschenhof in Neubrandenburg ein Audi

Q7 Quattro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang

unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu dem umfriedeten Gelände verschafft

und ein Fahrzeug der Marke Audi Q7 Quattro entwendet. Das entwendete Fahrzeug

ist blau-metallic, zehn Jahre alt und hat 22 Zoll Alufelgen. Die Besonderheit an

dem Audi ist, dass an dem Fahrzeug der hintere Stoßfänger von einem V12

angebracht und ebenfalls blau-metallic lackiert wurde.



Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Unmittelbar nach

Bekanntwerden wurde das Fahrzeug in Fahndung gesetzt. Die Ermittlungen wegen des

Fahrzeugdiebstahls wurden aufgenommen. Zeugen, die am vergangenen Wochenende im

Bereich der Straße Am Eschenhof auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen

wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich

bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet

unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



