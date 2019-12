POL-GÜ: Fußgänger beim Unfall schwer verletzt

Bad Doberan (ots) - ~In der August-Bebel-Straße in Bad Doberan, Höhe Kamp, wurde

am 02.12.2019 gegen 18.15 Uhr ein Fußgänger schwer verletzt.



Der 64jährige Fußgänger überquerte die Straße, als er von einem PKW erfasst

wurde. Personen, die den Unfall wahrgenommen haben kümmerten sich um den schwer

verletzten Mann, der dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Autofahrer

hingegen entfernte sich zunächst, kehrte dann jedoch zur Unfallstelle zurück.

Wie sich herausstellte, hat der 37jährige sein Fahrzeug mit 0,85 Promille unter

Alkoholeinwirkung geführt. Ihm wurde Blut abgenommen und der Führerschein

einbehalten.~



