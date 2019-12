POL-SN: Frau schlägt Räuber in die Flucht

Schwerin (ots) - Bei einem versuchten Raubüberfall konnte am gestrigen späten

Nachmittag eine 26-jährige Schwerinerin den Täter in die Flucht schlagen.



Tatort war der Bereich des Parkplatzes am Lindengarten in der Lübecker Straße.



Der unbekannte Mann packte die Frau plötzlich von hinten an der Kapuze und

versuchte sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Dann ergriff er die Handtasche

seines Opfers und versuchte sie zu entreißen.



Das gelang jedoch nicht, die 26-Jährige griff selbst nach ihrer Handtasche und

versetzte dem Täter einen Schlag.



Der ging zu Boden, stand wieder auf, murmelte etwas und ergriff die Flucht in

Richtung Tankstelle/Datenverarbeitungszentrum.



Zur Tatzeit (17:19 Uhr) herrschte bereits Dunkelheit, die Täterbeschreibung

gestaltete sich hierdurch schwierig.



Der Mann ist ca. 180cm groß und von normaler Statur. Er war vollständig schwarz

gekleidet, trug eine Kapuze und hatte sein Gesicht mit einem Tuch oder einem

Schal verdeckt.



Täterhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560 oder per

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de



