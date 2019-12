POL-HST: Nach Bürgerhinweis Führerschein eines 51-Jährigen beschlagnahmt

Bergen auf Rügen (ots) - In der Nacht von gestern zu heute, dem 03.12.2019, ging

gegen 22:45 Uhr über den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg der Hinweis eines Bürgers ein, dass ein Pkw soeben ein

Verkehrszeichen in der Ringstraße/Ecke Dammstraße in Bergen umgefahren habe und

davongefahren sei.



Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Bergen konnten den

Unfallort ausfindig machen und die Beobachtungen des Hinweisgebers bestätigen.

Am Unfallort stellten die Beamten u.a. ein amtliches Kennzeichen sicher, wodurch

sie den Halter des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs ermitteln konnten. Bei dem

mutmaßlichen Fahrer handelt es sich um einen 51-jährigen Mann aus der Region,

der offenbar zum Unfallzeitpunkt unter gesundheitlichen Problemen litt und

dadurch mit seinem Pkw VW von der Fahrbahn abkam. In der weiteren Folge stieß

der Fahrer, welcher mit seinem Pkw in Richtung Zentrum unterwegs war, gegen ein

Verkehrszeichen, welches dadurch komplett zerstört wurde.



Die Beamten sicherten die entsprechenden Spuren am Unfallort und dem

mutmaßlichen Verursacherfahrzeug. Darüber hinaus wurde der Führerschein des

51-Jährigen beschlagnahmt und die Führerscheinstelle verständigt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Der 51-Jährige

muss sich nun u.a. wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des

unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Der entstandene

Gesamtsachschaden am Pkw sowie am Verkehrszeichen wird gegenwärtig auf etwa

2.300 Euro geschätzt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4457082

OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell