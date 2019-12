POL-NB: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden in 17389 Anklam

PHR Anklam (ots) -



Am 02.12.2019 gegen 15:45 Uhr kam es in der Bluthslusterstraße in

17389 Anklam zu einem Verkehrsunfall zwischem einem PKW und einem

LKW. Hierbei befuhr die 34-jährige Fahrerin eines PKW Honda die

Bluthslusterstraße aus Richtung Pasewalker Straße kommend in Richtung

Lilienthalring. Der 40-jährige Fahrer des LKW wollte von einer

Betriebsstraße der Zuckerfabrik in die Bluthslusterstraße nach links

einbiegen. Dabei übersah der Fahrer die Frau in ihrem Honda und es

kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten

unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 27.000EUR.



