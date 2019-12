POL-NB: Geglückter Gewinnspielbetrug bei Greifswald

Greifswald (ots) - In der Gemeinde Wackerow, in der Nähe von Greifswald, wurde

eine 77-Jährige durch ein falsches Gewinnspielversprechen betrogen.



Die Seniorin erhielt bereits seit etwa drei Wochen Anrufe von einer

Lottogesellschaft. Ihr wurde mitgeteilt, dass 49.000 EUR gewonnen hätte. In

mehreren Telefonaten wurde mit der Geschädigten die angebliche weitere

Verfahrensweise besprochen und sollte in der Gewinnübergabe münden.



Allein am 30.11.19 erhielt die 77-Jährige sechs Anrufe der Firma. Ihr wurde

erklärt, wie und wo sie Gutscheinkarten erwerben soll. Diese würde der Notar

benötigen, wenn er ihr das Geld bringt. Wichtig sei dabei, dass sie die Karten

nicht bei einer Verkaufsstelle erwirbt, sondern die Käufe auf mehrere Filialen

verteilt.



Die Geschädigte kaufte in Greifswald mehrere Gutscheinkarten im Wert von 850

EUR. Die Nummern rubbelte sie frei, wie es ihr am Telefon erklärt wurde und gab

sie telefonisch weiter.



Der Notar konnte schließlich wegen eines Fehlers nicht zu ihr kommen. Erst eine

Bekannte machte die Geschädigte auf den Betrug aufmerksam.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4456544

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell