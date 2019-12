POL-LWL: Vermisster Mann aus Kronskamp tot aufgefunden

Neustadt- Glewe (ots) - Der seit Sonntag vermisste 64-jährige Mann aus Kronskamp

(wir informierten am Montagmorgen über den Vermisstenfall) ist am Montag tot

aufgefunden worden. Die Leiche des Mannes wurde in Neustadt- Glewe in der Elde

entdeckt. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ist ein

Fremdverschulden auszuschließen. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht

abgeschlossen.



