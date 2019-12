POL-NB: 27-Jähriger beleidigt Polizeibeamte während der Streifenfahrt - bei anschließender Kontrolle wurden diverse Betäubungsmittel sichergestellt

Röbel (ots) - Am 01.12.2019 gegen 02:00 Uhr befuhren zwei Beamte des

Polizeireviers Röbel den Biestorfer Weg aus Richtung Straße der Jugend kommend

in Fahrtrichtung Kirchenstraße. Dabei war das Fenster der Beifahrerseite des

Funkstreifenwagens geöffnet. Auf Höhe der dortigen Kita kamen den Beamten zwei

bekannte männliche Personen entgegen. Einer der beiden 27-Jährigen blickte zum

Streifenwagen und rief den Beamten sehr deutlich eine Beleidigung entgegen.

Daraufhin haben die Beamten angehalten und eine Personenkontrolle durchgeführt.

Der 27-Jährige, der die Beleidigungen ausgesprochen hatte, verhielt sich während

der polizeilichen Maßnahme weiterhin verbal aggressiv. Bei der Durchsuchung

seiner mitgeführten Gegenstände haben die Beamten Betäubungsmittel (vermutlich

Kokain) gefunden.



Der andere 27-jährige Mann hat sich nicht auffällig verhalten. Zudem wurden auch

keine Betäubungsmittel bei ihm sichergestellt. Aus diesem Grund wurde der

27-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Da der erstgenannte 27-Jährige ist bereits wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetzt polizeilich in Erscheinung. Auf Antrag der

Polizeibeamten wurde von der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg die Durchsuchung

der Wohnung des 27-Jährigen angeordnet. Bei der anschließenden

Wohnungsdurchsuchung haben die Beamten verschiedene Betäubungsmittel, wie

Amphetamine und Marihuana sowie betäubungsmittelhaltige Arzneimittel

aufgefunden. Zudem konnten die Beamten eine Feinwaage und weitere Gegenstände

sicherstellen, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten.



Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle

Röbel aufgenommen.



