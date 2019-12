POL-HRO: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Täter gefasst

Rostock (ots) - Am Samstagabend erhielt die Rostocker Polizei den Hinweis, dass

aus einer Personengruppe heraus Fahrzeuge im Stadtteil Stadtmitte beschädigt

wurden.



Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, konnte diese Personengruppe durch

Beamte der OTEG im Nahbereich festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen

soll ein 17-Jähriger auf ein Fahrzeug gesprungen sein und von dort aus den

Außenspiegel eines benachbarten Transportes abgetreten haben.



Weiterhin steht der bereits polizeilich bekannte Tatverdächtige in Verdacht ein

weiteres Fahrzeug beschädigt zu haben. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.



