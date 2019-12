POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Zarrentin (ots) - Auf der B 195 bei Zarrentin ist ein alkoholisierter Autofahrer

am späten Samstagabend mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in einen

angrenzenden Graben gefahren. Der 24-jährige Unfallfahrer, bei dem die Polizei

kurz darauf einen Atemalkoholwert von 1,83 Promille feststellte, blieb

unverletzt. Auch seine beiden Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Wie sich

bei der Unfallaufnahme herausstellte, ist der Fahrer nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei brachte den 24-Jährigen anschließend zur

Blutprobenentnahme. Zudem wurde gegen ihn Anzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne

Fahrerlaubnis erstattet.



