POL-LWL: Polizei zog betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Bandenitz (ots) - Einen Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 3,35 Promille

hat die Polizei am Samstagabend in Bandenitz aus dem Verkehr gezogen. Der

59-jährige Autofahrer war einer Streifenwagenbesatzung durch seine auffällige

Fahrweise aufgefallen. Die Polizei brachte den Fahrer daraufhin zur

Blutprobenentnahme und stellte seinen Führerschein sicher. Gegen den Fahrer

wurde zudem Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.



