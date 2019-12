POL-LWL: Nach zwei Einbrüchen- Polizei bittet um Hinweise

Lübtheen (ots) - Im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen am Wochenende in Lübtheen

bittet die Polizei nun um Hinweise. Bereits am frühen Sonntagmorgen wurde der

Polizei ein Einbruch in eine Schule in der Rudolf- Breitscheid- Straße gemeldet.

Unbekannte hatten dort eine Tür des Schulgebäudes gewaltsam geöffnet und waren

anschließend in die Räume eingedrungen. Nach einer ersten Übersicht wurde nichts

gestohlen. Jedoch hinterließen die Einbrecher Sachschäden. Bei einem weiteren

Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Straße ´Am Bahnhof´ haben unbekannte

Täter zwischen Freitagabend und Montagmorgen Bargeld gestohlen. Die Täter waren

zuvor durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen. Die Kriminalpolizei, die

jetzt in beiden Fällen ermittelt, prüft dabei auch, inwieweit ein Zusammenhang

zwischen beiden Taten besteht. Hinweis zu den Vorfällen nimmt die Polizei in

Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



