POL-NB: Aufmerksamer Zeuge stellt stark alkoholisierten Fahrzeugführer schlafend im Auto fest und informiert die Polizei

Röbel (ots) - Am 01.12.2019 gegen 03:20 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der

Polizei mit, dass er gesehen hat, wie ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf

den Parkplatz in der Wiesenstraße in Röbel gefahren ist. Für den Zeugen war

auffällig, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug abgestellt hat und trotzdem

Licht, Musik und Motor laufen ließ. Bei der genaueren Betrachtung stellte der

Zeuge fest, dass der augenscheinlich alkoholisierte Fahrzeugführer auf dem

Fahrersitz schläft. Daraufhin versuchte der Zeuge den schlafenden Mann zu

wecken, was ihm allerdings nicht gelungen ist. Aus diesem Grund drehte er den

Zündschlüssel um, um das Fahrzeug auszuschalten und informierte die Polizei.



Als die Beamten des Polizeireviers Röbel vor Ort eintrafen, wurde der 23-jährige

Mann durch sie geweckt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von

2,05 Promille ergeben. Daraufhin erfolgten die Blutprobenentnahme im Klinikum in

Röbel, die Sicherstellung des Führerscheines und der Fahrzeugschlüssel sowie

die Erstattung der Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Nach

der Belehrung, dass er nun kein Fahrzeug mehr im öffentlichen Straßenverkehr

führen darf, wurde der 23-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg ausdrücklich bei dem aufmerksamen

Zeugen!



