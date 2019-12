POL-HST: Ein Urgestein geht in Pension

Barth/Niepars (ots) - Nach 32 Jahren bei der Polizei tritt Polizeihauptmeister

Klaus Czerwinski, der Kontaktbeamte der Polizeistation Niepars, am 01. Dezember

seinen wohlverdienten Ruhestand an. In diesem Zusammenhang wurde er am

28.11.2019 im Amt Niepars durch seinen Revierleiter Dietmar Dorst, ehemaligen

Weggefährten, seiner Familie und von Freunden gebührend verabschiedet. ´Es war

eine sehr schöne Zeit in Niepars mit tollen Menschen.´, sagte Klaus Czerwinski,

der sich bei allen Gästen bedankte und von einigen Episoden aus seiner

Dienstzeit berichtete. Klaus Czwerwinski erlernte nach seinem Schulabschluss den

Beruf eines Schmieds, bevor er 1987 seine Laufbahn bei der Polizei im

Volkspolizeikreisamt Ribnitz begann. Bis 2009 arbeitete er bei der Polizei in

Ribnitz-Damgarten in unterschiedlichen Funktionen. Im Oktober 2014 wechselte er

vom Polizeirevier Barth in die Polizeistation Niepars, wo er bis heute tätig

war.



Klaus Czerwinski überreichte symbolisch einen Schlüssel an seinen Nachfolger.

Das wird der 56-jährige Polizeihauptmeister Dirk Hillmann sein, der zuletzt im

Streifendienst im Polizeirevier Barth tätig war. ´Ich freue mich auf die neue

Aufgabe in dem Ort, in dem ich selbst viele Jahre gelebt habe.´, sagte der neue

Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in und um Niepars. Dirk Hillmann

fing im Jahr 1985 bei der Polizei an und war schon zwischen 1987 und 1989,

damals noch als Abschnittsbevollmächtigter, für die Bürgerinnen und Bürger in

Niepars da. Nach verschiedenen Verwendungen, unter anderem in der Polizeistation

Franzburg, der Kriminalkommissariatsaußenstelle Barth und dem Polizeirevier

Barth, geht er seine kommende Tätigkeit ebenfalls mit viel Engagement an.



