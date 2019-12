POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Groß Klein

Rostock (ots) -



Am 30.11.2019 gegen 21:15 Uhr kamen Beamte der Polizeiinspektion

Rostock im Stadtteil Groß Klein zum Einsatz. Nach zu diesem Zeitpunkt

vorliegenden Informationen, sollte sich eine Straftat mit sexuellem

Hintergrund ereignet haben.



Beim Eintreffen der Beamten waren Geräusche aus der Wohnung zu hören,

weshalb eine Notlage nicht auszuschließen war. Nach dem gewaltsamen

Öffnen der Tür, wurde die Geschädigte jedoch allein sowie unverletzt

angetroffen und zu den Geschehnissen befragt. Da die 40-jährige Frau

sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte der Ablauf

der Ereignisse, die den Polizeieinsatz auslösten, nicht schlüssig

rekonstruiert werden.



Um die näheren Umstände vollumfänglich beleuchten zu können, kam noch

in den Abendstunden der Kriminaldauerdienst zum Einsatz und führte

erste Ermittlungshandlungen durch. Erst nach Auswertung aller

vorliegenden Erkenntnisse, kann eine abschließende Bewertung des

Sachverhaltes erfolgen.



