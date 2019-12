POL-NB: Sachbeschädigung an Polizeidienststelle

Friedland (ots) -



Am 01.12.2019 gegen 04:10 Uhr erschien eine 50-jährige männliche,

stark alkoholisierte Person im PR Friedland und wollte dort einen

Sachverhalt zur Anzeige bringen. Nachdem die vor Ort anwesenden

Polizeibeamten ihn aufforderten, sich zunächst auszuweisen,

beleidigte er die Kollegen und trat unvermittelt gegen die

Eingangstür des Reviers, so dass die darin befindliche Glasscheibe zu

Bruch ging. Als die Kollegen ihn von weiteren Tritten abhalten

wollten, leistete er Widerstand. Daraufhin wurden ihm Handfesseln

angelegt. Anschließend wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten

in Gewahrsam genommen. An der Eingangstür entstand ein Schaden von

ca. 200,-EUR.Gegen die Person werden entsprechende Strafanzeigen

gefertigt



