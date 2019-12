POL-NB: Brand des ehemaligen Gutshauses in Rockow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Waren (ots) -



Am 01.12.2019, gegen 01:30 Uhr, kam es in Rockow zum Brand des

ehemaligen Gutshauses. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei

brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Die Löscharbeiten

dauern gegenwärtig an. Im Brandobjekt gibt es fünf Wohneinheiten, von

denen derzeit nur eine ständig bewohnt ist. Die beiden Mieter dieser

Wohnung, ein 60-Jähriger und seine 56-jährige Ehefrau, konnten sich

nach Brandentdeckung unverletzt ins Freie retten und verständigten

die Feuerwehr. Zur Brandbekämpfung wurden 70 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren Kraase, Waren, Möllenhagen, Lehsten, Penzlin

und Marihn eingesetzt. Ein RTW war ebenfalls vor Ort. Da das Feuer

auf zwei am Brandobjekt angrenzende Wohnhäuser überzugreifen drohte,

wurden aus diesen vorsorglich fünf Bewohner zeitweilig evakuiert.

Durch die Löscharbeiten konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen

verhindert werden und die Bewohner kehrten anschließend in ihre

Wohnungen zurück. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine genaue Untersuchung

des Brandortes ist jedoch erst nach Abschluss der Löscharbeiten

möglich. Die beiden Mieter des Gutshauses wurden vorübergehend in

einer Ersatzwohnung im Ort untergebracht. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 600.000 Euro geschätzt.





Im Auftrag



Holger Bahls

Polizeihauptkommissar



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395 / 5582 - 2223

Fax: 0395 / 5582 - 2026

E-Mail: holger.bahls@polmv.de

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4455004

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell