POL-NB: Benefizkonzert des Polizeireviers Friedland mit Rekordsumme von 11.130 Euro Spendengeldern

Friedland (ots) - Am 30.11.2019 um 15 Uhr waren im Volkshaus in Friedland die

ersten Klänge des diesjährigen Benefizkonzertes des Polizeireviers Friedland zu

hören. Zum 16. Mal hat das Landespolizeiorchester unter der Leitung des

Dirigenten Christof Koert die 320 Gäste im ausverkauften Volkshaus stimmungsvoll

und vor allem abwechslungsreich unterhalten. So waren im diesjährigen Programm

u.a. Musik von Peter Tschaikowsky, Musicalmelodien aus ´My Fair Lady´, die

Filmmusik aus dem Märchenfilm ´Drei Haselnüsse für Aschenbrödel´ oder auch der

´Barcarole´ von Offenbachs ´Hoffman´s Erzählungen´ zu hören. Ein Highlight des

heutigen Benefizkonzertes waren die Vorträge der neuen Sängerin Katrin Lièvre,

die bei manchem Zuhörer auch Gänsehaut verursacht hat.



Der Leiter des Polizeireviers Friedland und Cheforganisator des

Benefizkonzertes, Jens Apelt bedankte in seiner Rede bei allen Organisatoren,

den langjährigen Sponsoren und Unterstützern und natürlich bei den Besuchern des

Benefizkonzertes. Jens Apelt konnte ganz stolz bekanntgeben, dass in diesem Jahr

die Rekordsumme von insgesamt 11.130 Euro zusammen gekommen ist. Einen großen

Anteil daran haben die 33 Sponsoren. Aber auch die Besucher des Konzertes haben

viel gespendet, durch ihre Eintrittsgelder sowie die Gaben zum Kuchenbasar und

der Spendenbox. Jens Apelt bedankte sich dafür ganz herzlich!



So war es für Jens Apelt wieder eine große Freude, mit Unterstützung des

Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Nils

Hoffmann-Ritterbusch und der Leiterin der Polizeiinspektion Neubrandenburg Antje

Finnern die Spendenschecks in Höhe von 1.250 Euro an die vier Hauptbegünstigten

zu übergeben. In diesem Jahr konnten sich darüber freuen:



- Schulverein für hohe Bildung der Jugend e.V.



- TSV 1814 Friedland e.V.



- Kita Kinderland in Friedland



- Verkehrswacht Mecklenburg-Strelitz



Weitere regionale Vereine und Institutionen sowie soziale Projekte werden in den

nächsten Wochen Spendengelder erhalten, um diese für ihre gemeinnützigen Zwecke

zu nutzen.



Am Ende waren sich alle sicher, dass es wieder sehr schöne eineinhalb Stunden

musikalischer Unterhaltung waren, die traditionell mit dem Wiener Walzer und 320

schunkelnden Gästen zu Ende ging.



Jens Apelt wünschte den Gästen zum Abschied eine besinnliche Weihnachtszeit und

verabschiedete sich bis zum nächsten Jahr, wenn am 27.11.2020 das 17.

Benefizkonzert des Polizeireviers Friedland stattfindet.



