POL-HRO: 77jähriger Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall verstorben

Rostock (ots) - Am Samstag, gegen 10:15 Uhr kam der 77jährige Fahrer eines Dacia

auf der L 39, zwischen Beselin und Dummerstorf, von der Fahrbahn ab und prallte

gegen einen Baum. Anschließend kam das Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn zum

Stehen. Der 77jährige erlitt dadurch schwerste Verletzungen und verstarb noch an

der Unfallstelle.



Die näheren Umstände, die zum Unfall führten werden noch untersucht. Dazu war

auch ein Sachverständiger der DEKRA bei der Unfallaufnahme im Einsatz. Die L 39

war bis 12:30 Uhr voll gesperrt. Die Kripo Sanitz übernimmt die weiteren

Ermittlungen.



Nicole Baier

Polizeirevier Sanitz



