POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 19

Linstow (ots) - Am 30.11.2019 gegen 09:00 Uhr kam es auf der BAB 19,

Richtungsfahrbahn Berlin, Höhe der Anschlussstelle Linstow, zu einem

Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Die 49jährige Fahrzeugführerin eines Mitsubishis befuhr den linken Fahrstreifen

und wollte an der Fahrbahneinengung der dortigen Baustelle einen auf dem rechten

Fahrstreifen fahrenden LKW mit Auflieger überholen. Die Fahrzeugführerin

schaffte es jedoch nicht und kollidierte seitlich mit dem LKW. Anschließend

überschlug sich der PKW und kam in der Nebenanlage zum Stehen. Die

Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Rostock wurde leicht verletzt in ein

naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.



Der 60jährige kroatische Fahrzeugführer des LKW mit Auflieger aus Schweden

konnte seine Fahrt fortsetzen.



Die Richtungsfahrbahn Berlin musste in Höhe der Unfallstelle für eine halbe

Stunde aufgrund der notärztlichen Behandlung voll gesperrt werden, da auch der

Rettungshubschrauber gelandet ist.



Der Gesamtsachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.



