POL-HRO: Leichtsinn führt zu Unglücksfall

Rostock (ots) - Am Samstagmorgen gegen 07:15 Uhr wurden Polizei und

Rettungsdienst in die Willi-Schröder-Str. in Reutershagen gerufen. Wie sich dort

herausstellte, hatte ein 24jähriger versucht, über die Balkonbrüstungen der

Gebäudeaußenseite zur Wohnung eines Bekannten zu steigen. Auf Höhe des zweiten

Stockwerkes rutschte er jedoch ab und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich

lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er befindet sich nun in einem Rostocker

Krankenhaus.



Purer Leichtsinn führte also zu diesem tragischen Unglücksfall.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4454821

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell