POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der B 104, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) - Am 29.11.2019 gegen 19:10 Uhr ereignete sich auf der B 104,

innerhalb der Ortschaft Löcknitz ein schwerer Verkehrsunfall mit fünf

schwerverletzten Personen. Der 62-jährige Fahrer eines PKW Opel befuhr die B 104

in Fahrtrichtung Grenzübergang Linken. Aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet

er mit seinem PKW unvermittelt auf den Gegenfahrstreifen. Der 47-jährige

Fahrzeugführer eines entgegenkommenden PKW Audi hatte keine Möglichkeit mehr dem

PKW Opel auszuweichen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Im PKW Opel befand

sich eine ebenfalls 62-jährige Mitfahrerin. Im PKW Audi befanden sich neben dem

Fahrzeugführer die 42-jährige Ehefrau und das gemeinsame achtjährige Kind. Alle

Fahrzeuginsassen der verunfallten Fahrzeuge wurden schwer verletzt. Bei allen

handelt es sich um polnische Staatsangehörige. Die schwerverletzten Personen

wurden in die Kliniken Pasewalk, Prenzlau und Neubrandenburg gebracht und

stationär aufgenommen. Die B 104 musste für die Zeit der Unfallaufnahme bis

22:10 Uhr voll gesperrt werden. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca.

40.000,-Euro. Beide PKW mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Außerdem

wurde eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Hier entstand ein

Sachschaden in Höhe von 2.000,-Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Löcknitz und

Pasewalk waren mit insgesamt 23 Kameraden sowie fünf Einsatzwagen vor Ort und

unterstützten die Rettungsarbeiten. Der Rettungsdienst war mit vier

Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzwagen im Einsatz.



