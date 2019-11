POL-NB: Lehrer unter Verdacht der sexuellen Belästigung

Sassnitz (Rügen) (ots) - An der Regionalen Schule in Sassnitz auf Rügen

ermitteln Beamte derzeit gegen einen Lehrer, der im Verdacht steht, Schülerinnen

sexuell belästigt zu haben. Zudem soll er im Unterricht auf einem Handy

pornografische Bilder angeguckt haben und dabei nach ersten Erkenntnissen von

Sechstklässlern erwischt worden sein.



Gestern hat die Schulleitung die Polizei zu den mutmaßlichen Vorfällen und

Beobachtungen der Schüler informiert. Der Lehrer wurde daraufhin vom Dienst

freigestellt. Das Schulamt ist informiert.



Das Handy, das der Beschuldigte an die Beamten ausgehändigt hat, wird nun durch

die Ermittler ausgewertet. Einzelheiten werden zum Schutz der Schüler derzeit

nicht bekannt gegeben.



Ob es weitere Vorfälle oder mutmaßliche Opfer gibt, werden die Ermittlungen

zeigen.



Wer Hinweise zu den Sachverhalten geben kann, wendet sich bitte im Polizeirevier

Sassnitz unter 038392 / 307 224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.



