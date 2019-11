POL-HWI: Trickbetrüger scheitern an Senioren

Wismar (ots) - In den vergangenen 24 Stunden wurden der Polizei im gesamten

Landkreis Nordwestmecklenburg vier versuchte Trickbetrügereien angezeigt. Eine

77-jährige Frau aus dem Gadebuscher Amtsbereich durchschaute einen Anrufer

sofort, der das Telefonat den Worten begann ´Na Oma ..... wie geht es Dir?´. Die

Seniorin legte den Hörer so schnell auf, dass der Anrufer keine Gelegenheit

bekam, eine Geldforderung zu stellen. Ebenso wenig ließ sich eine 75-Jährige aus

Rehna auf einen angeblichen Enkel ein, als dieser 27.000 EUR verlangte. Auch

zwei Fälle falscher Gewinnversprechen, je einer in Wismar und einer in

Neukloster, erkannten die angerufenen Senioren sofort. Sie ließen sich nicht auf

den Nepp ein.



Zukünftig werden die Telefonbetrüger aktiv sein und weiterhin versuchen ihre

Zielgruppe, ältere Menschen, um ihr Geld zu bringen. Reden Sie deshalb mit

Senioren in Ihrer Umgebung über das Phänomen, damit die Täter erfolglos bleiben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4454283

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell