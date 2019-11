POL-NB: Telefonische Erreichbarkeit der Pressestelle

Neubrandenburg (ots) - Am 02.12.2019 wird die Pressestelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg aufgrund von Wartungsarbeiten nicht über die bekannten

Telefonnummern erreichbar sein.



Wir sind am Montag über die Telefonnummern



0395/5582-5400



0395/5582-5410



für Sie erreichbar.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4454032

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell