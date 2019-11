POL-HRO: Verkehrseinschränkungen auf Grund von Demonstrationen in Rostock

Rostock (ots) - Auf Grund mehrerer angemeldeter Demonstrationen kann es am

02.12.2019 ab 17:00 im Bereich



Herweghstraße - Konrad-Adenauer-Platz - Goethestraße - Goetheplatz - Südring -

Kreuzung Südring / Nobelstraße



und den angrenzenden Straßen zu Verkehrseinschränkungen kommen. Temporär werden

die entsprechenden Straßenabschnitte für den kompletten Straßenverkehr gesperrt.

Die Rostocker Polizei empfiehlt die entsprechenden Bereiche zu umfahren oder den

ÖPNV zu nutzen.



