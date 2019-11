POL-ANK: Mehrere Transporter auf Usedom angegriffen

Usedom (ots) - In den vergangenen Tagen ist es mehrfach zu Angriffen auf

Transporter und Pickups gekommen. Unbekannte Täter hatten es auf Werkzeug

abgesehen.



So wurde aus einem Transporter in Korswandt in der Hauptstraße zwischen dem 28.

November, gegen 15.30 Uhr, und dem 29. November 2019, 2.30 Uhr, Werkzeug im Wert

von ca. 1.500 Euro gestohlen. Zwei weitere Vorfälle gab es in Ückeritz in der

Nacht vom 27. zum 28. November 2019. Hier haben unbekannte Täter im Ackerweg

einen Transporter aufgebrochen und Werkzeug im Wert von etwa 2.500 Euro

entwendet. Glück im Unglück hatte der Besitzer eines Pickups, der in der Nacht

vom 27. zum 28. November 2019 in der Bäderstraße angegriffen wurde. Entwendet

wurde hierbei nichts, es entstand allerdings ein Sachschaden.



Angriffe auf Transporter in der Region sind in den vergangenen Tagen leider

gehäuft der Polizei gemeldet worden. Erst in der Nacht vom 25. zum 26. November

2019 wurden insgesamt vier Transporter und ein Pickup in Usedom aufgebrochen.

Auch hier wurde diverses Werkzeug im Gesamtwert von fast 1.500 Euro gestohlen.

Auch in Garz kam es jüngst zu Angriffen dieser Art. Hier wurden zwischen dem 22.

und 23. November 2019 zwei Transporter aufgebrochen. Ein Stehlschaden entstand

hierbei nicht.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen,

die Beobachtungen auf der Insel Usedom gemacht haben, werden gebeten, sich an

das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



