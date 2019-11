POL-LWL: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Lübz (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem LKW ist am Donnerstagabend in Lübz

eine 41-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich

gegen 21:30 Uhr auf einer Straßenkreuzung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat

die Autofahrerin vermutlich den auf der Hauptstraße befindlichen LKW übersehen.

Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, der zunächst auf

ca. 10.000 Euro geschätzt wurde. Die schwer verletzte Autofahrerin kam

anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt

jetzt zur genauen Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4453906

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell