POL-NB: Verkehrsunfall- zwei Fußgänger durch PKW erfasst (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PHR Greifswald (ots) -



Am 28.11.2019 gegen 17:20 Uhr ereignete sich in Greifswald am

Hansering, Einfahrt Holzgasse ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach ersten Erkenntnissen kam die 63-jährige Fahrerin eines PKW Opel

aus der Holzgasse und bog entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

nach links auf den Hansering in Richtung Platz der Freiheit ab. Dabei

übersah sie zwei Fußgänger, welche die dortige Fußgängerfurt

passierten. Die 59-jährige Fußgängerin und der 69-jährige Fußgänger

kamen verletzt (keine lebensbedrohlichen Verletzungen) zur weiteren

Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald. Die 63-Jährige erlitt

einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung auch ins

Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 500 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur

Unfallursache dauern an.









Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4453625

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell