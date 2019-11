POL-SN: Fridays-for-future-Demo - Verkehrswarnung

Schwerin (ots) - Am 29.11.2019 (Freitag) findet in Schwerin eine Demonstration

mit über 1000 Teilnehmern statt.



Die Demo beginnt ab 13.30 Uhr auf dem Berta-Klingberg-Platz und führt auf der

Graf-Schack-Allee zum Alten Garten, dann über die Werderstraße bis zum Marstall.



Die Demonstration ist bis 17.30 Uhr angemeldet.



In der genannten Zeit kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei wird

vor Ort bei Bedarf regelnd eingreifen. Wenn möglich, sollten Fahrzeugführer

diesen Bereich meiden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



