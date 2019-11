POL-SN: Diebstahl und Widerstand in der Marienplatzgalerie

Schwerin (ots) - In den gestrigen Abendstunden kam es in der Marienplatzgalerie

zu einem Diebstahl und anschließender körperlicher Auseinandersetzung.



Durch einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurden zwei männliche Personen

beim der Wegnahme von drei Winterjacken bei C&A beobachtet. Beide wurden

angesprochen und flohen daraufhin.



Die Tatverdächtigen wurde verfolgt und unter anderem durch couragierte Bürger im

Erdgeschoss festgehalten. Dabei kam es zu einer Rangelei, bei der groteskerweise

durch eine männliche Person (rote Jacke, graue Haare, Zopfträger) versucht

wurde, einen der Tatverdächtigen zu befreien.



Ein Dieb konnte fliehen, der andere wurde bis zum Eintreffen der Polizei

festgehalten.



Im Einsatz waren Beamten der Bundespolizei und des Polizeihauptreviers Schwerin.



Im Zuge der Festnahme leistete der 29-jährige tunesische Tatverdächtige

Widerstand. Weiterhin bespuckte er die Polizeibeamten vor und während des

Transports zum Revier.



Gegen den 29-Jährigen wird wegen Diebstahl, Körperverletzung und Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.



