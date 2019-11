POL-HST: Zwei schwere Verkehrsunfälle im Bereich Ribnitz-Damgarten innerhalb von kurzer Zeit

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am heutigen Donnerstag, den 28.11.2019, ereignete sich

gegen 07:40 Uhr auf der Bundesstraße 105 auf der Ortsumgehung von

Ribnitz-Damgarten ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt

wurden. Ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Velgast befuhr mit einem

Kleintransporter Opel die B 105 aus Richtung Stralsund kommend in Fahrtrichtung

Rostock. An der Kreuzung Sanitzer Straße stieß er aus bislang ungeklärter

Ursache trotz Lichtzeichenanlage mit einem von links kommenden PKW Skoda, der

geradeaus in Richtung Ribnitz-Damgarten weiterfahren wollte, zusammen. Dabei

erlitten sowohl der 20-Jährige, als auch die 32-jährige Fahrzeugführerin des PKW

Skoda aus Sanitz schwere Verletzungen. Während der Opel-Fahrer durch

Rettungskräfte in ein Stralsunder Krankenhaus gebracht wurde, musste die

32-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in die Rostocker Unfallchirurgie

geflogen werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr

fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Außerdem

wurde die Lichtzeichenanlage beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

circa 18.500 Euro. Die verunreinigte Fahrbahn wurde durch eine Spezialfirma

gereinigt.



Gegen 10:15 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus der Gemeinde Marlow mit ihrem

PKW Citroen die Landesstraße 19 in Fahrtrichtung Sanitz. Kurz hinter der

Ortschaft Dettmannsdorf-Kölzow bog sie nach rechts in Richtung Dammerstorf ab,

kam anschließend aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab

und prallte gegen einen Baumstumpf. Die 31-Jährige erlitt ebenfalls schwere

Verletzungen. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Rostocker Krankenhaus

gebracht. Der PKW Citroen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Nach

ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 6.000 Euro.



