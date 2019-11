POL-HWI: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Autobahn 20

Wismar (ots) - Bereits gestern Abend kurz nach 21:00 Uhr ereignete sich ein

schwerer Verkehrsunfall auf der A 20 Höhe des Parkplatzes Mölenbarg

(Fahrtrichtung Rostock).



Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte der 20-jährige Fahrer eines Opels kurz

vor dem Parkplatz Mölenbarg mit einem Kleintier, möglicherweise einer Katze.

Dadurch geriet er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn, streifte die

Mittelschutzplanke und kam quer sodann auf der Fahrbahn zum Stehen.



Der 57-jährige Fahrer eines dahinter fahrenden Wohnmobils konnte sein Gefährt

rechtzeitig auf den Standstreifen lenken und dort anhalten.



Zwei weitere sich annähernde Fahrzeuge sahen das Unfallgeschehen erst im letzten

Moment und fuhren jeweils links und rechts am verunfallten Opel vorbei. Der

rechtsvorbeifahrende VW kollidierte hierbei jedoch zunächst mit dem Heck des

Opels, anschließend mit dem haltenden Wohnmobil sowie dem links am Opel

vorbeigefahrenden PKW. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Wohnmobil auf

die Seite.



Insgesamt wurden zwei Personen schwer- und eine leichtverletzt in die Kliniken

Schwerin und Wismar gebracht. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand

erheblicher Sachschaden.



Die Richtungsfahrbahn Rostock wurde zur Unfallaufnahme sowie Räum- und

Reinigungsarbeiten bis circa 01:00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den

Parkplatz Mölenbarg umgeleitet.



