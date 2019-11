POL-GÜ: LKW erfasst Radfahrerin beim Abbiegen

Güstrow (ots) - Heute, gegen 11:05 Uhr befuhr die 92 jährige Radfahrerin den

Radweg und wollte die grüne Ampel überqueren, als der in gleiche Richtung

fahrende 41jährige Fahrer des LKW-Kippers nach rechts abbog. Beim Abbiegen hat

er die Radfahrerin erfasst, aber nicht überrollt. Mit lebensbedrohlichen

Verletzungen wurde die Dame ins Krankenhaus Güstrow gebracht.



Die Rostocker Chaussee in Güstrow, Richtung Laage, ist Höhe der Einmündung

Niklotstraße weiterhin teilweise gesperrt. Polizei, Feuerwehr Güstrow und

Rettungsdienst waren im Einsatz. Für die Ermittlung des Unfallherganges ist die

DEKRA am Unfallort.



