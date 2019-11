POL-HRO: Frau verstirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

Rostock (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es gegen ca. 01:07

Uhr im Stadtteil Toitenwinkel zu einem Zusammenstoß zwischen einer 29-jährigen

Rostockerin und einem Personenkraftwagen.



Nach ersten Erkenntnissen betrat die Rostockerin kurz vor dem Passieren des

Fahrzeuges die Fahrbahn. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb die 29-Jährige

noch vor Ort.



Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Zusammenstoßes dauern an.



