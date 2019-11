POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten und zwei schwer verletzten Personen

Greifswald (ots) - Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen 17489 Busdorf und

Weitenhagen (LK Vorpommern-Greifswald) wollten Beamte der Greifswalder Polizei

am 28.11.2019, 00.54 Uhr den Fahrer eines PKW BMW zur Verkehrskontrolle stoppen.

Der 20-jährige Mann ignorierte das Haltezeichen und flüchtete mit hoher

Geschwindigkeit. In einer Rechtskurve kam er erst nach rechts und dann nach

links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum.

Der Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen, ein

20-jähriger Mann aus Greifswald starb auf dem Rücksitz. Nach ersten

Erkenntnissen stand der Verursacher unter Alkoholeinwirkung und ist nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Verletzten wurden zur Behandlung in eine

Greifswalder Klinik gebracht. Ein Gutachter der DEKRA kam auf Weisung der

Staatsanwaltschaft zum Einsatz. Am Unfallwagen entstand Totalschaden von

5000,-EUR.



