POL-HRO: Verkehrsunfall mit getöteter Person in Rostock/Seebad Warnemünde

Am 27.11.2019 gegen 17:45 Uhr kam es zu einem tödlichen

Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße in Rostock/Seebad

Warnemünde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, betrat ein 88-jähriger

Fußgänger die Fahrbahn. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung,

kollidierte das Fahrzeug eines 51-jährigen Fahrzeugführers mit dem

Fußgänger. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Der

Fahrzeugführer wurde vor Ort durch einen Seelsorger betreut.



Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls werden durch die Polizei

ermittelt. Hierzu kamen bereits Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes

der Polizeiinspektion Rostock sowie der DEKRA zum Einsatz.



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4452563

OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell