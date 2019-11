LWSPA M-V: Erneuerter Schleppverband ohne Genehmigung auf dem Stettiner Haff

Waldeck (ots) - Am 27.11.2019 stellte die Besatzung des Polizeibootes ´Goldburg´

um 13:30 Uhr auf dem Stettiner Haff eine Barkasse mit dem Heimathafen Anklam,

fest, die mittels Leine einen Ponton schleppte, auf welchem eine Ramme errichtet

ist. Die Gesamtlänge des Schleppverbandes betrug 30 - 35 m und die Barkasse ist

für das Schleppen in dieser Form ungeeignet. Für die Überführung des Pontons von

Anklam nach Vogelsang-Warsin lag laut Verkehrszentrale(VKZ) Wolgast und dem

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund (WSA) keine Genehmigung vor.

Seitens der VKZ Wolgast wurde dem Schleppverband die Weiterfahrt zum

nahegelegenen Zielhafen gestattet. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wird

gefertigt.



