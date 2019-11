POL-HRO: Warnung vor Enkeltrickbetrügern - erneut Betrugsversuche im Landkreis Rostock

Rostock (ots) - Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden allein im Bereich der

Polizeiinspektion Güstrow sieben versuchte Telefonbetrügereien angezeigt. Anrufe

gingen in Bad Doberan, Bastorf und im Ostseebad Nienhagen sowie rund um Gnoien

ein.



Die Anrufer suggerierten den potentiellen Geschädigten, dass sie Verwandte - der

Sohn, die Tochter bzw. der Enkel - wären und dringend Geld im Zusammenhang mit

einem Grundstückskauf bzw. mit der Schadensregulierung nach einem Verkehrsunfall

bräuchten. In allen Fällen legten die Angerufenen aber unmittelbar nach der

Geldforderung auf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere Anrufe

gab.



Das Polizeipräsidium Rostock warnt und rät in diesem Zusammenhang: Seien Sie

misstrauisch und beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen der Anruf verdächtig

vorkommt!



Weitere Informationen zum Thema unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/



