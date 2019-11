POL-HWI: Ohne Versicherung im Straßenverkehr unterwegs

Proseken (ots) - Heute Morgen wurde die Polizei in Wismar über einen Pkw

informiert, der ohne erforderliche amtliche Kennzeichen durch Proseken gefahren

sei. Im Zuge sich unmittelbar anschließender Ermittlungen konnten Fahrzeug und

Fahrer ausfindig gemacht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 27-jährige

Bulgare mehrere Kilometer von seinem Wohnort nach Proseken gefahren und hatte

seinen nicht angemeldeten und nicht versicherten Pkw dort abgestellt. Die

Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das

Plichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung ein. Zur Sicherung des

Verfahrens ordnete die Staatsanwaltschaft Schwerin die Hinterlegung einer

Sicherheitsleistung an.



