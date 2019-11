POL-HWI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - 3 von 5 Fälle wurden beobachtet

Wismar (ots) - Im Verlauf des gestrigen Tages wurden den Polizeidienststellen im

Landkreis Nordwestmecklenburg fünf sogenannte Parkplatzrempler angezeigt, in

deren Folge sich die Verursacher unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernt

hatten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. In drei

Fällen, zwei in Grevesmühlen und einem in Wismar, wurden die Unfälle von Zeugen

beobachtet und der Polizei gemeldet. Die Fahrer erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



