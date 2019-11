POL-LWL: Umsichtiger Autofahrer stoppt betrunkenen Fahrzeugführer

Bandenitz (ots) - Ein umsichtiger und couragierter Autofahrer hat am frühen

Dienstagabend auf der B 321 bei Bandenitz einen betrunkenen Fahrzeugführer

gestoppt. Zuvor war dem Zeugen die auffällig langsame Fahrweise des 68-jährigen

Autofahrers aufgefallen, der auf der Bundesstraße in Schlangenlinien unterwegs

war und dabei auch mehrfach den Gegenverkehr gefährdet haben soll. Dem Zeugen

gelang es, das Auto des betrunkenen Fahrers zu stoppen und die Polizei zu

informieren. Aufgrund seines erheblich alkoholisierten Zustandes war der

68-jährige Autofahrer beim Eintreffen der Polizei nicht mehr in der Lage, einen

Atemalkoholtest durchzuführen. Er wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme

gebracht. Gegen den aus der Region stammenden Autofahrer wurde Anzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Beim

couragierten Autofahrer bedankt sich die Polizei an dieser Stelle.



