POL-HST: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Stralsund

Stralsund (ots) - Am Mittwoch, den 27.11.2019 ereignete sich gegen 07:30 Uhr in

Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.



Eine 19-jährige Stralsunderin beabsichtigte nach derzeitigem Kenntnisstand mit

ihrem PKW Chevrolet im Carl-Heydemann-Ring von einem Grundstück kommend nach

links in Richtung Feldstraße einzufahren. Dabei stieß sie mit einem von links

kommenden PKW Nissan zusammen. Fahrer des PKW Nissan war ein 56-Jähriger aus der

Gemeinde Dersekow. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden

durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Die beiden Personenkraftwagen waren nicht mehr farbereit und mussten durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten

Schätzungen etwa 10.000 Euro. Eine Spezialfirma musste zur Reinigung der

Fahrbahn hinzugezogen werden.



Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn etwa eine Stunde lang

halbseitig gesperrt werden.



