POL-NB: Zwei Tatverdächtige nach Raub auf Taxifahrerin in Waren ermittelt

Waren (ots) - Wie bereits berichtet wurde, kam es am 20.10.2019 gegen 01:25 Uhr

in der Karl-Bartels-Straße in Waren auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes zu

einem versuchten Raub auf eine Taxifahrerin.



Die Täter hatten zuvor ein Taxi bestellt und vorgetäuscht, über Land fahren zu

wollen. Während einer der Täter die Taxifahrerin von der Beifahrerseite aus über

die geöffnete Beifahrertür ansprach, riss ein zweiter Täter die Fahrertür auf

und forderte die Herausgabe von Bargeld. Zudem griff er in das Taxi, was die

Taxifahrerin abwehren konnte. Anschließend flüchteten die beiden Täter vom

Tatort.



Den Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren ist es nunmehr

gelungen, die zwei Tatverdächtigen zu ermitteln. Es handelt sich dabei um einen

16-jährigen Jugendlichen und einen 21-jährigen Mann aus der Region. Die

Ermittlungen der Beamten sind inzwischen abgeschlossen und das Verfahren wird

demnächst zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg

übersandt.



Erstmeldung: Versuchter Raub zum Nachteil einer Taxifahrerin in Waren



Am 20.10.2019 gegen 01:25 Uhr kam es in Waren in der Karl-Bartels-Straße auf dem

Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu einem versuchten Raub zum Nachteil einer

53-jährigen Taxifahrerin.



Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen erhielt die Taxifahrerin den Auftrag,

eine Person von dem genannten Parkplatz abzuholen. Vor Ort riss plötzlich eine

männliche Person die Beifahrertür des Taxis auf und sprach die Fahrerin an.

Während die Geschädigte mit der Zentrale in Kontakt trat, riss eine weitere

männliche Person die Fahrertür auf und forderte die Herausgabe von Geld. Zudem

griff der Täter in das Taxi. Der Geschädigten gelang es, den Täter an beiden

Armen zu greifen und kurzzeitig festzuhalten, um weitere Angriffe abzuwehren.

Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen ohne Beute zu Fuß in Richtung

Rosa-Luxemburg-Straße/ Mecklenburger Straße.



Zu den beiden Tatverdächtigen kann folgendes gesagt werden:



Tatverdächtiger 1 (an der Fahrertür):



- männlich

- ca. 175 cm groß

- schwarze Haare

- jugendliches Alter

- dunkle Bekleidung

- graues (dunkles) Tuch vor dem Gesicht



Tatverdächtiger 2 (Beifahrerseite):



- männlich

- ca. 170 cm

- ebenfalls jugendliches Alter

- dunkle Bekleidung

- dunkles Tuch vor dem Gesicht



Im Rahmen der Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die flüchtigen

Täter nicht angetroffen werden.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren vor Ort im Einsatz

und sicherten Spuren.



Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und sucht Zeugen!

Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern geben kann, wird

gebeten sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991- 17 60 oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4451694

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell