LWSPA M-V: Fahrgastschiff in Anklam festgelegt

Waldeck (ots) - Am 26.11.2019 wurde in der Nähe von Anklam ein auf der Peene

flussabwärts fahrendes Fahrgastschiff festgestellt, welches ein zweites

Fahrgastschiff schleppte. Ziel der geplanten Überführungsfahrt dieser beiden ca.

25 m langen Schiffe war die Werft in Wolgast. Bei der Kontrolle durch die

Kollegen der Wasserschutzpolizei aus Anklam fiel auf, dass weder eine

Genehmigung für diese Fahrt vorlag noch war das Fahrgastschiff überhaupt

geeignet solche Fahrten im Schleppverband durchzuführen. Passagiere befanden

sich auf keinem der beiden Schiffe, eine Festlegeverfügung wurde erlassen und

eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.



