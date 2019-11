POL-HWI: Verkehrsunfall - Fahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis

Wismar (ots) - Gestern Abend, 18:40 Uhr, wurde die Wismarer Polizei anlässlich

eines Verkehrsunfalles nach Gägelow gerufen. Dort hatte eine 34-jährige

Ukrainerin einen parkenden Pkw mit ihrem Auto angefahren. Der entstandene

Schaden betrug ca. 1.500 EUR. Verletzt wurde niemand. Im Verlauf der

Unfallaufnahme legte die Frau einen ukrainischen Führerschein vor. Da die

34-jährige jedoch bereits seit mehreren Jahren ihren Wohnsitz in Deutschland

hat, hätte sie nach spätestens sechs Monaten eine deutsche Fahrerlaubnis bei der

zuständigen Behörde beantragen müssen. Die Polizisten nahmen den Unfall auf und

leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.



